Institucional
FACUA, en acción
Crónica de las actuaciones más importantes desarrolladas por la asociación durante el mes de julio.
España-27/07/2018
A lo largo del mes de julio, FACUA-Consumidores en Acción ha seguido denunciando una nueva subida de la luz. En concreto, el mes de junio acabó con la factura más cara en lo que va de año. También ha avisado a los usuarios de la nueva subida en el precio de la bombona tras dos revisiones a la baja. Comprar una ahora cuesta un 4,9% más que en el mes de mayo.
La asociación ha seguido dando recomendaciones y consejos a los pacientes afectados por el cierre de iDental, como, por ejemplo, que pueden denunciar a esta red de centros odontológicos clausurados ante la Agencia Español
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