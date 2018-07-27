Carolina del Olmo: «Hay que volcar en el Estado la obligación de que nos permita cuidar en condiciones»

Carolina del Olmo (Madrid, 1974) se dedicaba a los estudios urbanos y la crítica cultural hasta que, en 2009, nació su primer hijo. Entonces, las investigaciones de esta licenciada en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid giraron hacia la maternidad, fundamentalmente a su aspecto sociológico. Sus estudios quedaron plasmados en el libro Dónde está mi tribu (Clave Intelectual, 2013), que lleva ya nueve ediciones y se ha convertido, cinco años después, en una referencia que pasa de mano en mano entre madres y padres recientes que buscan cómo encajar todo lo que están viviendo. Una experiencia común, tan antigua como la humanidad, que se vive hoy de espaldas a la naturaleza de

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