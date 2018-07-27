Banca y seguros
Carolina del Olmo: «Hay que volcar en el Estado la obligación de que nos permita cuidar en condiciones»
Ahora se discute sobre la idoneidad de ampliar los permisos de paternidad, esta filósofa plantea otras claves para una conciliación real que ponga los cuidados, y no el mercado, en el centro de la vida.
Por Ángeles Castellano
España-27/07/2018
Carolina del Olmo (Madrid, 1974) se dedicaba a los estudios urbanos y la crítica cultural hasta que, en 2009, nació su primer hijo. Entonces, las investigaciones de esta licenciada en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid giraron hacia la maternidad, fundamentalmente a su aspecto sociológico. Sus estudios quedaron plasmados en el libro Dónde está mi tribu (Clave Intelectual, 2013), que lleva ya nueve ediciones y se ha convertido, cinco años después, en una referencia que pasa de mano en mano entre madres y padres recientes que buscan cómo encajar todo lo que están viviendo. Una experiencia común, tan antigua como la humanidad, que se vive hoy de espaldas a la naturaleza de
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