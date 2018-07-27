Fraudes masivos: la historia se repite, una y otra vez

¿Cómo iban a sospechar en el Ministerio de Fomento que, como siempre ocurre cuando se producen cancelaciones masivas de vuelos, la aerolínea no iba a informar a los pasajeros de sus derechos y les negaría la asistencia, las compensaciones y las indemnizaciones que establece la legislación? ¿Cómo iban a sospechar las autoridades de salud y consumo autonómicas que las clínicas dentales sobre las que estaban recibiendo avalanchas de denuncias iban a seguir cometiendo las mismas irregularidades con los nuevos clientes que seguían captando? ¿Cómo iban a sospechar las comunidades autónomas que esos jamones extraordinariamente baratos sobre los que no realizaban controles esconderían la más

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