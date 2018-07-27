Nuestro ideario consumerista en defensa de un consumo sustentable

La organización FACUA-Consumidores en Acción ha asumido la necesidad de propugnar hábitos de consumo responsable entre la población, en base por entender que el problema global del medio ambiente puede considerarse fundamentado en tres pilares: superpoblación, consumo y tecnología. Somos muchos, consumimos en exceso y disponemos de una tecnología ineficiente e inadecuada. La producción y el consumo han alcanzado proporciones tales que ya no pueden ser procesadas por el sistema ecológico y la capacidad humana de asimilación. La diferentes cumbres, desde la celebrada en de Río de Janeiro de 1992 hasta la de Paris en 2017, han señalado entre otras muchas cuestiones de gran interés que la modif

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