Un nuevo marco de protección para los consumidores europeos

La Comisión Europea está configurando el nuevo marco de protección de los consumidores. El documento, que recoge el acuerdo de la Comisión, para lograr que todos los consumidores europeos se beneficien de sus derechos, afirma que las condiciones para estos han mejorado en los últimos años en el conjunto de la Unión Europea (UE) gracias a sus políticas y a las decisiones adoptadas en estos años, en los que los intereses de los consumidores han constituido un tema central de su actividad. La realidad dista bastante de tales afirmaciones y de la eficacia de las decisiones de la Comisión en unos años duros para los consumidores europeos y para el reconocimiento y efectividad de sus derechos. Las pr&a

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