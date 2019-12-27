Agua contra la ceguera

La vigésimo quinta Cumbre del Clima finalizó dando mucho que hablar, y no sólo porque Madrid contó con un importante elenco de personalidades de la vida pública y social, como fueron la activista Greta Thunberg, el cantante Alejandro Sanz o los actores Javier Bardem y Harrison Ford, sino por la visibilidad y el protagonismo de las grandes empresas patrocinadoras de la Cumbre, que han aprovechado la situación para enmascarar sus acciones en una gran operación de greenwashing. El aire festivo estuvo asegurado. Pero la Cumbre también será recordada por ser la más “larga” de todas las celebradas hasta el momento y por el acuerdo in extremis que allana el camino para cumplir los objetivos de

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