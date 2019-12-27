Ocio y cultura
Javier Gallego: «La sociedad tiene una responsabilidad; tenemos los medios que consumimos»
El creador y director del programa de radio 'Carne Cruda' explica su visión de los medios de comunicación, la influencia del 15M en la sociedad actual y la trayectoria del programa.
Por Ángeles Castellano
España-27/12/2019
El año en que Carne Cruda fue expulsada de la radio pública (Radio 3) por presiones políticas, el programa, creado y dirigido desde su nacimiento por Javier Gallego (Madrid, 1975), ganó el prestigioso Premio Ondas. Lejos de desaparecer, la censura fue el impulso que, tras una breve temporada en la radio comercial (Cadena SER), llevó a este periodista a crear un sistema propio, autogestionado, que ha permitido su supervivencia como programa de referencia de contracultura y contrainformación. Antes de eso, había co-dirigido el espacio de ficción en Radio 3 Especia Melange. También fue subdirector, co-presentador o guionista de otros programas de radio, además de trabajar en la televisión,
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