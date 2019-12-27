Escuela de Formación Consumerista de la Fundación FACUA

Los fines fundamentales de la Fundación FACUA son la cooperación internacional al desarrollo en el ámbito de la protección y defensa de los consumidores y usuarios y la información y formación de los ciudadanos en su condición de consumidores y usuarios de bienes y servicios. Para ello, debe promover el conocimiento, en todos sus ámbitos, el estudio y la investigación sobre los derechos y las obligaciones de los consumidores y usuarios, los hábitos responsables en la producción y el consumo y las relaciones en el mercado entre consumidores y operadores económicos y sobre el propio movimiento consumerista y su desarrollo. Esto lleva aparejado el desarrollo de estrategias que permitan alcanzar una mayor formación, educación y concienciación social y ciudadana sobre la protección de los co

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