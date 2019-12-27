Motor y viajes
Bicicletas para luchar contra la desigualdad de género
El Ayuntamiento de Sevilla invertirá 26.000 euros en fomentar el incremento del uso de este medio de transporte, más saludable y sostenible, entre las que menos lo utilizan: las mujeres.
Por Ángeles Castellano
España-27/12/2019
No hace demasiado fumar, beber, conducir un coche o trabajar como bombero o policía eran actividades exclusivamente masculinas en España. Montar en bicicleta, también. Y aunque hoy se dé por hecho que el acceso a este medio de transporte es igualitario, sigue sin serlo. Según los datos que maneja el Ayuntamiento de Sevilla, actualmente sólo entre el 30 y el 40% de los usuarios de la bicicleta, son mujeres. Para paliar esta situación, disminuir la brecha de género y fomentar una movilidad más sostenible, este organismo ha licitado las condiciones para la adjudicación del proyecto Mujeres en bici por Sevilla, financiado con 26.136 euros, y que consiste fundamentalmente en enseñar a las mujeres de entre 18 y 65 años a montar en bicicleta.
La bicicleta ha sido un elemento emancipador
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