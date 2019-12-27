Ocio y cultura
¿Pagas las palomitas a precio de oro?
Las empresas dedicadas a la exhibición cinematográfica han tomado por costumbre prohibir el acceso con alimentos adquiridos en el exterior con el objetivo de aumentar sus beneficios a costa de los espectadores.
Por Rubén Sánchez
España-27/12/2019
Este diciembre, inspectores de la Junta de Andalucía han visitado una serie de cines de la provincia de Cádiz para quitar de en medio los carteles en los que advertían de que no permitían la entrada con comida o bebida que no haya sido adquirida en sus instalaciones. Se trata de una refrescante novedad tras años y años en los que hemos asistido a la más absoluta pasividad de las comunidades autónomas ante las denuncias de FACUA contra decenas de salas. Hasta la fecha, la única autoridad de consumo que había comunicado actuaciones era la de Extremadura, que hace unos meses impuso una pequeña multa, de 3.000 euros a un multicines
Únete gratis para acceder a este contenido