Farmacias: espacios de acoso y derribo publicitario para las mujeres

Nuxuriance Ultra. Flavo-C Ultraglican. Supreme renewal detox booster. JAL, GLY y COL. Acción lipolítica. Cuidado Pro’expert y sensitive, Obergrass forte. No, no se han topado con un artículo en espanglish sin ningún tipo de sentido. Se trata de nombres de cremas, líquidos, sobres y potingues tal y como sus marcas los anuncian en carteles -de gran tamaño- en los escaparates de farmacias que te encuentras dando un paseo por el centro (de cualquier ciudad). Prometen ser la solución para las manchas que nos provoca el sol, para las arrugas, para el peso de nuestro cuerpo, para nuestras uñas, para la flacidez de nuestra piel e incluso para el surco nasogeniano, que no es otra cosa que el pliegue que va desde e

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