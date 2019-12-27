Ocio y cultura
Manuel Burque: «Nadie se hace a sí mismo, es una falacia del capitalismo, tiene mucho que ver tu origen»
Radio Gaga, El Intermedio, 'Vida perfecta' o Buenismo bien son sólo algunos espacios de ficción y realidad en los que es posible reconocer a este gallego que elige definirse, sobre todo, como guionista.
Por Ángeles Castellano
España-27/12/2019
Pelirrojo, canario de nacimiento pero gallego de corazón, el de Manuel Burque Hodgson (Santa Cruz de Tenerife, 1980) es un rostro familiar por sus diferentes trabajos como actor, guionista, cómico y co-presentador de la radio, entre otras facetas. Su trayectoria le ha hecho desde representar a un reportero «de extremo centro» en El Intermedio (ahora reconvertido en cazador de bulos) a co-presentar un programa de radio en el que el periodista Francisco Marhuenda y el politólogo co-fundador de Podemos Juan Carlos Monedero se entendieron tan bien que terminaron cantando juntos canciones del músico chileno Víctor Jara, asesinado por Pinochet. De palabra fácil,
Únete gratis para acceder a este contenido