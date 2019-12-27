La sanidad pública andaluza agoniza tras años de recortes e irresponsabilidad política de los gobiernos. La ciudadanía y las organizaciones sociales debemos luchar por defender un sistema sanitario público que garantice el derecho constitucional a la protección de la salud, la igualdad, la equidad y la justicia social, desde la solidaridad de lo público. Según la última encuesta de FACUA-Consumidores en Acción, realizada en diciembre de 2019, sobre los plazos para que los usuarios logren cita con su médico de cabecera en la sanidad pública, 4 de cada 10 de andaluces tienen que esperar una semana o más para ser atendidos por su médico de familia. El porcentaje de usuarios que tiene que esperar al menos siete días para obtener la cita médica alcanza el 40,8% de los encuestados en A

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