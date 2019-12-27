Institucional
Crónica Consumerista
Una reseña de las principales acciones de nuestras asociaciones y delegaciones territoriales durante el mes de diciembre.
España-27/12/2019
Durante el mes de diciembre, las asociaciones y delegaciones territoriales de FACUA han seguido ejerciendo su actividad de defensa de los derechos de los consumidores.
A principios de mes, FACUA Catalunya ha impartido una charla sobre consumo responsable y desarrollo sostenible, para informar a los asistentes acerca de la necesidad de llevar a cabo acciones de consumo respetuosas con el medio ambiente y contribuir a una reflexión colectiva respecto al cambio climático y la forma de afrontar los riesgos que supone.
FACUA Euskadi, por su parte, se ha dirigido al Ayuntamiento de la localidad de Getxo para que tome medidas para evitar la ca&iacu
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