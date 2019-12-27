La cumbre del ‘greenwashing’

La COP25 empezó mal y ha terminado peor. Muchos de los principales medios de comunicación nacionales dedicaron, de manera vergonzante y materializando una total falta de ética periodística, sus portadas a una de las mayores empresas españolas causantes de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI): Endesa. Las portadas no eran críticas con esta gran multinacional, causante de más del 9% de los GEI de España, sino que la presentaban como la gran salvadora del cambio climático. Obviamente era publicidad, aunque en ninguna parte podía leerse que esa casual coincidencia en el tema de portada era un contenido pagado por Endesa. Con esa carta de presentación mediática, los seis pabellon

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