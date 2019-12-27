Derecho humano al agua y pobreza hídrica

En el marco de un proyecto de investigación sobre pobreza hídrica (Waponet), investigadores de diferentes universidades (Universidad Autónoma de Barcelona, Politécnica de Catalunya, Oberta de Catalunya, Jaume I de Castellón, Alicante, Oviedo y Sevilla) vienen compartiendo ideas con agentes sociales coordinados en la Mesa Social del Agua (FACUA-Consumidores en Acción, CCOO, Aeopas, COAG, Greenpeace, WWF, Nueva Cultura del Agua, Ecologistas en Acción, Savia), así como con organizaciones que trabajan con colectivos vulnerables tanto en espacios urbanos (barrios empobrecidos) como rurales (zaonas de agricultura intensiva). En el encuentro se ha constatado que la accesibilidad al agua y el saneamiento siguen siendo un problema importante en España en general y en Andalucía en particul

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