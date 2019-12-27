Institucional
FACUA, en Acción
Crónica de las actuaciones más importantes desarrolladas por la asociación durante el mes de diciembre.
España-27/12/2019
A lo largo de diciembre de 2019, FACUA-Consumidores en Acción ha continuado en su tarea de defensa de los derechos de los consumidores.
A principios de mes, presentó una denuncia contra FNAC ante varias autoridades de consumo por por negarse a entregar miles de smartphones Huawei P30 Pro 6,47″ 128 GB que vendió el pasado 27 de octubre a través de su web al precio de 139 euros, 124,90 euros en el caso de los usuarios que son socios de la tienda. La asociación ha reclamado la apertura de expedientes sancionadores a la multinacional francesa.
También ha denunciado a la plataforma de compraventa de segunda mano
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