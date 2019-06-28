Cinco cosas de la sal yodada que no sabías

¿Cuántas veces has oído que la sal es mala para la salud? Es uno de los mitos alimenticios que se basa en medias verdades. La sal contiene yodo, que es un elemento esencial para a vida. Sin embargo, la sal yodada es la peor opción que podemos escoger como consumidores. Aquí te contamos las razones. 1. La sal contiene yodo, esencial para la vida Los médicos y matronas recomiendan a las embarazadas el consumo de, al menos, 225 microgramos diarios de yodo, mientras que para las mujeres que no estén en gestación la recomendación de salud es tomar 100 microgramos, cantidad que asciende a 130 en el caso de los hombres. Para hacerse una idea de estas cantidades hay que traducirlas a escala domé

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