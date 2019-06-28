Ocio y cultura
Rocío Márquez: «Entrar en el círculo vicioso de creer que somos lo que tenemos es muy peligroso»
La cantaora onubense presenta 'Visto en El Jueves', un disco en el que rescata cantes antiguos y los adapta a la actualidad para denunciar la desigualdad o el consumismo, entre otras cuestiones.
Por Ángeles Castellano
España-28/06/2019
Desde que ganó todos los premios del prestigioso concurso de cante del festival de flamenco de La Unión en 2008, Rocío Márquez (Huelva, 1985) comenzó a abrirse camino como cantaora flamenca, algo que comenzó con nueve años en su ciudad natal. Es una persona agradable, de ágil conversación, que se relaciona con facilidad. Eso, y una voz cristalina, llevó a algunos a pensar que encarnaría la versión más edulcorada del flamenco. Con lo que quizá no contaron esos algunos es con su inteligencia y su compromiso con la realidad que le rodea, que le ha llevado a mantener una carrera coherente, reivindicativa en los temas que más le preocupan y que ha crecido con el tiempo con solidez y sin grandes ruidos, pero sin dejar tampoco nada atrás
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