Definir lo que es verdad en la red: de reyes de la noticia a víctimas de hechos noticiables

El poder estar conectado al mundo online es un placer cada vez más rápido, más fácil y más recurrente. Para cualquiera de nosotros puede ser una auténtica gozada la capacidad de conseguir estar informados a tiempo real de cualquier hecho noticiable, sea de mayor o menor interés para nosotros, los consumidores. En mi caso, hace varias semanas, me encontraba celebrando el enlace matrimonial de una querida compañera de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Sevilla, cuando, de repente, los distintos móviles de los que estábamos allí presentes empezaron a concatenar vibraciones y mensajes de pánico y redifusión: se filtraba la noticia de que el famoso jugador de fútbol, José Antonio Reyes, había fallecido en un desgraciado accidente de tráfico que, en el mo

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