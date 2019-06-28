Nuestro ideal en defensa de un consumo sostenible

FACUA-Consumidores en Acción promueve el mensaje de que el problema global que afecta a nuestro medio ambiente puede considerarse sostenido en tres pilares fundamentales: superpoblación, consumo y tecnología. Tenemos que asumir que somos muchos los habitantes del planeta y que una parte importante de los mismos consumimos en exceso y, además, disponemos de una tecnología ineficiente e inadecuada. Está demostrado que la superproducción y el consumismo han alcanzado proporciones tales que ya no pueden ser procesadas por el sistema ecológico de nuestro planeta, y esas realidades conducirán inevitablemente a su destrucción a medio y largo plazo si no se pone freno a esa carrera destructiva. Las diferentes cumbres mundiales celebradas por la mayoría de los países, desde la realizada e

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