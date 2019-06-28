El ecosistema de asfalto

La ciudad es un ecosistema como cualquier otro y requiere que los humanos tomemos conciencia de que no somos los únicos que la habitamos. Como en cualquier hábitat, el desequilibrio de las especies acarrea consecuencias, que en el caso de las ciudades nos afectan directamente. Su gestión debe, por tanto, tener en cuenta al resto de especies y ser lo menos intervencionista posible. La ciudad debe tender a la naturalización, ya que a más intervengamos más perdemos los servicios que los ecosistemas nos prestan de manera gratuita y mayor esfuerzo económico hay que invertir. Muchos animales encuentran beneficio en vivir cerca del hombre o han estado siempre ligados a los asentamientos humanos, por lo que su supervivencia ahora depende d

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