Institucional
Crónica Consumerista
Una reseña de las principales acciones de nuestras asociaciones y delegaciones territoriales durante los meses de mayo y junio.
España-28/06/2019
En los meses de mayo y junio, las asociaciones y delegaciones territoriales de FACUA han seguido manteniendo una actividad especialmente intensa.
FACUA Madrid, previo a las elecciones autonómicas del pasado 26 de mayo, ha analizado el programa de las cuatro principales candidaturas que se presentaban por la Comunidad de Madrid para saber cuáles de ellas incluían medidas de protección a los consumidores, después de que la asociación les enviara un documento que recogía treinta de ellas.
Por su parte, FACUA Catalunya, un año más, ha estado presente en la Feria
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