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David Jiménez: «Es hora de que rompamos la ley del silencio y hablemos de las miserias del periodismo»
El que fuera director de 'El Mundo' entre 2015 y 2016 publica 'El Director', un libro en el que narra su experiencia al frente y describe los males de los principales medios nacionales.
Por Ángeles Castellano
España-28/06/2019
Si hay alguien interesado en conocer el estado actual de la prensa escrita, debería leerse El Director, escrito por David Jiménez (Barcelona, 1971). Este periodista, que entró en la redacción de El Mundo en 1994 como becario y pasó la mayor parte de su carrera como corresponsal de este diario en Asia, cuenta en este libro publicado por Libros del K.O. en 2019 su experiencia como director de la publicación, de la que estuvo al frente un año escaso (o 366 portadas, como a él le gusta decir, entre finales de abril de 2015 y el 25 de mayo de 2016). El Director, además de hacer un relato novelado de las vivencias de ese año, expone con nombres, apellidos y otros datos contrastables l
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