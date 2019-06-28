Institucional
FACUA, en acción
Crónica de las actuaciones más importantes llevadas a cabo por la asociación durante los meses de mayo y junio.
España-28/06/2019
A lo largo de mayo y junio de 2019, FACUA-Consumidores en Acción ha seguido con su lucha incansable por conseguir una reducción de las tarifas de los suministros esenciales en la vida diaria de los usuarios y consumidores.
La asociación ha informado de que el precio de la bombona de butano ha descendido un 4,9% en mayo con respecto al mes de marzo y se ha situado en los 13,18 euros. FACUA entiende que, a pesar de las bajadas, la tarifa sigue siendo excesivamente alta, por lo que reclama al Gobierno de Pedro Sánchez que cambie los instrumentos de cálculo en la revisión de tarifas que garanticen la protección de los intereses económicos d
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