Las 10 ‘fake news’ más hilarantes sobre FACUA

1. El Twitter del portavoz de FACUA es una herramienta al servicio de Hollywood. Posiblemente sea la noticia falsa más hilarante de todas las que hemos sido objeto. En una información publicada el 5 de mayo de 2014 en la edición digital de su periódico Mercado de Dinero, Luis Pineda reveló algunos de los motivos por los que tengo una «intensísima actividad en las redes sociales». Y es que, según la publicación, me dedicaba a «publicitar distintas marcas de compañías multinacionales de forma encubierta en Twitter, con especial predilección por las películas de Hollywood». Pero el escándalo destapado por Ausb

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