Circos del maltrato

Hacer equilibrios sobre pelotas, montar en bicicleta, conducir motocicletas, cruzar aros de fuego, bailar, saltar, fumar, aguantarse sobre dos patas, levantarse… son parte de los números antinaturales que los animales en los circos deben interpretar después de un largo proceso de entrenamiento y de dominio hasta que se consigue anular su voluntad. Según la Asociación de Defensa de Derecho Animal (ADDA), los circos con animales suponen «una agresión física y psicológica, a través de duras técnicas en las que se les fuerza a actuar de forma contraria a como lo harían en la naturaleza». Esta ONG, fundada en 1976, resalta que «los distintos y constantes ensayos tienen como objetivo conseguir el absoluto control del animal, asustándolos y angustiándolos hasta conseguir anular su

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