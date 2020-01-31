Institucional
Crónica Consumerista
Una reseña de las principales acciones de nuestras asociaciones y delegaciones territoriales durante el mes de enero.
España-31/01/2020
Durante el mes de enero, las asociaciones y delegaciones territoriales de FACUA han seguido ejerciendo su actividad de defensa de los consumidores.
FACUA Comunidad Valenciana ha publicado varias guías sobre derechos de los consumidores en distintos sectores. En concreto, una sobre etiquetado alimentario, otra sobre derechos de los pasajeros en los transportes en avión y una última donde explica las vías y formas que tienen los consumidores a la hora de reclamar. Editadas en castellano y valenciano, pueden recogerse en la sede de la asociación.
Los representantes de la asociaci&o
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