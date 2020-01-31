Marta Sanz: «El lenguaje es una herramienta empapada de ideología»

La escritora Marta Sanz (Madrid, 1967) se prepara para la salida de su próxima novela, Pequeñas mujeres rojas (que publicará en marzo la editorial Anagrama), en la que la historia de un personaje ya conocido por sus lectores, Arturo Zarco, un detective poco convencional (cuarentón y gay), se entrelaza con la investigación de las fosas de los desaparecidos de la Guerra Civil. Una novela negra en la que, como en obras anteriores, la autora entrelaza con un trasfondo social e ideológico. Sin embargo, aprovechamos la conversación con esta ganadora del Premio Herralde de Novela (en 2015, por Farándula, publicada por Anagrama) y finalista del Premio Nadal (en 2006, por Susana y los viejos, publicada por la editorial Destino) para hablar de la ideología que s

Únete gratis para acceder a este contenido Hacerme socioIniciar sesión