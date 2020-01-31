Comprar en librerías, sembrar cultura

Según el informe más reciente publicado por el Observatorio de la Lectura y el Libro, en nuestro país existen actualmente alrededor de 4.000 librerías. Es en las comunidades del norte de España donde encontramos una mayor proporción de estos establecimientos por habitante, llegando hasta los 10 negocios por cada 100.000 personas. Más de la mitad de ellas se consideran «librerías medianas» y facturan menos de 90.000 euros al año. Las librerías pequeñas, con una facturación por debajo de los 30.000 euros al año, suponen un cuarto del total. Ocho de cada diez librerías de nuestro país son independientes (es decir, no pertenecen a ninguna cadena) y el 70% de ellas lleva sobreviviendo desde antes del año 2000. De media, alrededor del 80% de la facturación proviene estrictamen

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