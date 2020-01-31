El juego mata

Con catorce años aposté mi primera moneda en una partida de póker. Dos años más tarde, ya jugaba mis ahorros en la ruleta e introducía billetes en máquinas tragaperras. Con la mayoría de edad recién cumplida, gasté 13.000 euros en apuestas deportivas en dos horas. Con veintidós pedí ayuda y con veinticinco empecé a contar mi historia a todo el mundo para poder prevenir y concienciar sobre este problema que no para de crecer. Ahora tengo veintiséis y estudio psicología. Soy Santiago Caamaño, soy ludópata rehabilitado y tengo más orgullo que complejos al respecto. La primera moneda es social, como el primer pitillo de un fumador. ¿Jue

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