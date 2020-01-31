Ocio y cultura
James Rhodes: «Fui lo contrario a un niño prodigio, me dediqué a las drogas y luego empecé en la música»
El pianista y escritor británico sufrió violaciones de niño y ahora lucha por sacar adelante una ley integral de protección a la infancia en España, donde reside.
Por Ángeles Castellano
España-31/01/2020
James Rhodes (Londres, 1975) es un pianista atípico. Aunque se inició en la práctica del piano en la adolescencia, no comenzó a tocar de manera profesional hasta pasados los 30, después de haber vivido una vida infernal marcada por las repetidas violaciones que sufrió durante años de niño por parte de un profesor de su colegio que falleció antes de poder llevarle a juicio. Su vida quedó recogida en sus libros Instrumental: Memorias de música, medicina y locura (Blackie Books, 2015), donde no sólo relata los abusos en su infancia, también las secuelas que le dejaron, física (múltiples operaciones de espalda) y mentales (varios intentos de suicidio, entre otras) y Fugas o la ansiedad de sentirse vivo (Blackie Books, 201
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