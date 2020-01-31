Salud y alimentación
Cruceros insostenibles
Cuatro multinacionales monopolizan este modelo de turismo que causa graves impactos negativos en los ecosistemas y masificación en ciudades. España lidera la lista de los países más contaminados por ellos.
Por Ricardo Gamaza
España-31/01/2020
Coincidiendo con la Feria Internacional de Turismo (Fitur), Ecologistas en Acción ha reclamado al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana el freno inmediato al desarrollo de la industria de cruceros en nuestro país. La petición se produce después de conocerse que España lidera la lista de países más contaminados por cruceros con los puertos de Barcelona y Palma de Mallorca a la cabeza de la clasificación por ciudades.
Este negocio está monopolizado por cuatro grupos empresariales que concentran el 82% del mercado de los cruceros turísticos, y cuyas corporaciones están registradas en paraísos fiscales y con
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