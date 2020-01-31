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¿Un Ministerio para protegernos a todos?
Hay 19 autoridades con competencias sancionadoras ante las prácticas que vulneran las leyes de consumo. Tantas como los anillos de poder. Pero no existe una autoridad que acumule los poderes de todas las demás.
Por Rubén Sánchez
España-31/01/2020
Tenemos 19 autoridades con competencias sancionadoras frente a las prácticas empresariales que vulneren las leyes de defensa de los consumidores. Se trata de las agencias, institutos, direcciones o secretarías generales de Consumo de las 17 comunidades y las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Tantas como los anillos de poder. Pero a diferencia de lo que ocurría en la obra de Tolkien, no existe una autoridad que acumule los poderes de todas las demás cuando se producen fraudes que afectan a usuarios de diferentes territorios.
El nuevo Ministerio de Consumo puede apercibir a las empresas y llevarlas a los tribunales, pero no multarlas por saltarse la legislación. Al igual que ocurría con el antiguo Ministerio
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