El trabajo de la Fundación FACUA en América Latina para ayudar al movimiento de consumidores

Desde 2010 la Fundación FACUA impulsa la promoción del conocimiento en todos sus ámbitos; el estudio y la investigación sobre los derechos y las obligaciones de los usuarios; fomenta los hábitos responsables en la producción y el consumo y las relaciones en el mercado entre consumidores y operadores económicos, y sobre el propio movimiento consumerista y su desarrollo, generando y abarcando estrategias que permiten alcanzar una mayor formación, educación y concienciación social y ciudadana sobre la protección de las personas consumidoras y el consumo responsable y sostenible. Entre las actividades desarrolladas desde su creación se encuentran especialmente y entre otras: Acciones con fines de cooperación con países de América Latina y el Caribe, aunque también con otros pa

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