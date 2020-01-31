Twitter y el Superman negro

Se supone que internet no olvida, por mucho que ejercitemos el famoso derecho al olvido. Pero la verdad es que internet cada vez se olvida más de la cosas, de los contenidos y de las personas. Y no estamos hablando simplemente de dejar relegadas a las últimas búsquedas de internet los contenidos más obsoletos o irrelevantes. Estamos hablando de apartar de la memoria a personas que han legado una identidad digital en la red de redes. Ya hemos visto que algunas redes sociales como Twitter pueden bloquear determinadas cuentas si la red del pajarito entiende que incumple sus términos de uso (como ha ocurrido con la cuenta de Vox). Y es que la censura en base a un algoritmo, independientemente de la idoneidad de las opiniones vertidas, siempre es un riesgo persistente frente a la libe

Únete gratis para acceder a este contenido Hacerme socioIniciar sesión