Institucional
FACUA, en Acción
Crónica de las actuaciones más importantes desarrolladas por la asociación durante el mes de enero.
España-31/01/2020
A lo largo del mes de enero de 2020, FACUA-Consumidores en Acción ha continuado en su tarea de defensa de los derechos de los consumidores.
La asociación ha presentado la primera denuncia contra diez grandes eléctricas ante el reciente Ministerio de Consumo por publicitar sus tarifas en la web sin añadir los impuestos indirectos. En concreto, ha denunciado a Iberdrola, Endesa, Naturgy, Cepsa, CHC Energía, Feníe, Holaluz, Lucera, Repsol y Som Energía.
Debido a la repercusión mediática de esta acción, Naturgy ya ha corregido la publicidad de su web p
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