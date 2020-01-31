Institucional
Transparencia: Estos fueron los ingresos de FACUA y sus organizaciones territoriales en 2019
No aceptan dinero de empresas privadas ni partidos políticos. Las cuotas ordinarias de los socios fueron 2.061.107 euros, más del doble del 1.003.049 euros de subvenciones y convenios con entidades públicas.
Por Rubén Sánchez
España-31/01/2020
Un año más, cumplimos con nuestro compromiso de transparencia y publicamos los datos relativos a los ingresos de FACUA-Consumidores en Acción y sus organizaciones territoriales, junto a información relativa al número de socios con el que finalizamos 2019 y los equipos de profesionales que trabajan en el proyecto.
Los ingresos de FACUA y sus organizaciones territoriales durante 2019 procedentes de las cuotas ordinarias de sus socios representaron más del doble de lo que recibieron a través de subvenciones y convenios con entidades públicas. El código ético de la asociación establece la renuncia a recibir dinero de empresas privadas y partidos políticos. Los socios aportaron 2.061.107 euros, frente a 1.003.409 euros de dinero público recibidos para el desarrollo de acciones de defe
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