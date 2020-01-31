Transparencia: Estos fueron los ingresos de FACUA y sus organizaciones territoriales en 2019

Un año más, cumplimos con nuestro compromiso de transparencia y publicamos los datos relativos a los ingresos de FACUA-Consumidores en Acción y sus organizaciones territoriales, junto a información relativa al número de socios con el que finalizamos 2019 y los equipos de profesionales que trabajan en el proyecto. Los ingresos de FACUA y sus organizaciones territoriales durante 2019 procedentes de las cuotas ordinarias de sus socios representaron más del doble de lo que recibieron a través de subvenciones y convenios con entidades públicas. El código ético de la asociación establece la renuncia a recibir dinero de empresas privadas y partidos políticos. Los socios aportaron 2.061.107 euros, frente a 1.003.409 euros de dinero público recibidos para el desarrollo de acciones de defe

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