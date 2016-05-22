FACUA informa

Boletín semanal número 395
22/05/2016

Pedraz admite la personación de FACUA como acusación popular en el caso Ausbanc y Manos Limpias

Clínicas Pascual hace caso omiso a la prohibición de la Junta y mantiene su campaña publicitaria engañosa

Endesa amenaza a un barrio de Jerez con cortar la luz tras detectar "anomalías" que no especifica

FACUA Madrid pide a las administraciones que garanticen la movilidad durante la huelga de Metro

FACUA Córdoba pide al Ayuntamiento que aumente los controles en hostelería y atracciones durante la Feria

FACUA alerta de la llamada a revisión de las motos Honda SH125 y 150 por fallo en la bomba de combustible

Cancelado el festival Territorios Sevilla: pueden reclamarse todos los gastos, incluido el transporte

Conferencia en el Ateneo a cargo de la vicepresidenta de FACUA Málaga, María Hidalgo

FACUA Granada solicita incrementar los controles e inspecciones durante la Feria del Corpus

FACUA alerta sobre la presencia de gluten no declarado en mouse de pato y otros productos de Etxenike

FACUA traslada a la Fiscalía un anuncio machista de la empresa de alquiler de coches Sixt

Movistar comienza a cobrar el exceso de consumo de datos móviles, una práctica denunciada por FACUA

La DGT disfraza en una carta el fraude de Volkswagen en un software que "optimiza" las emisiones

FACUA denuncia a los cinco cines de Kinépolis por vetar el acceso con comida y bebida compradas fuera

FACUA publica su 'Memoria 2015', el año de mayor crecimiento de toda su historia

FACUA critica que el Gobierno no haya traspuesto aún la nueva normativa europea de publicidad de tabaco

El PP andaluz se unió a la campaña de difamación de Ausbanc y Manos Limpias contra FACUA y su portavoz

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