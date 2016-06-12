FACUA informa
Boletín semanal número 398
12/06/2016
FACUA aconseja a los afectados por la huelga de Renfe reclamar por los perjuicios económicos sufridos
FACUA alerta de la llamada a revisión de los Renault Kangoo II X61 fabricados en noviembre de 2015
FACUA Córdoba exige una solución para la huelga de autobuses y critica la intransigencia del Ayuntamiento
FACUA Andalucía firma la Declaración por un modelo comercial urbano sostenible
Sánchez Maldonado elude aclarar en el Parlamento por qué no investiga la magnitud de un fraude de Endesa
FACUA denuncia a Movistar por usar los datos de geolocalización de sus clientes con fines comerciales
La Fiscalía amplía diligencias contra Sixt tras su nuevo anuncio machista denunciado por FACUA
Las ITV más caras son las de Madrid, la única comunidad que no regula tarifas máximas
FACUA reclama información al Gobierno de Cantabria sobre el cierre de camas en Valdecilla y Liencres
FACUA valora en la Asamblea de Extremadura el Proyecto de Ley de medidas contra la exclusión social
FACUA alerta de la contaminación de un lote de agua mineral de la marca Fontarel distribuido en Cádiz
FACUA Málaga promueve la recogida de firmas para la municipalización de Limasa
FACUA reclama a Renfe que permita más medios de compra de billetes para los Cercanías en Asturias
FACUA Andalucía denuncia que la Junta quiera cerrar en falso un fraude masivo de Endesa
FACUA reclama al Ayuntamiento de Córdoba que deje de publicitar a Ausbanc como asociación de usuarios
FACUA alerta de la llamada a revisión de vehículos Mazda RX8 y BT 50 por problemas con sus airbags
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