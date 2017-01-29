FACUA informa
Boletín semanal número 431
29/01/2017
Los consumidores andaluces denuncian que la ley de desindexación de la economía mercantiliza lo público
Más de 11.000 hipotecados se han unido ya a la plataforma de FACUA para batallar por su dinero
FACUA denuncia a 20 aerolíneas por usar 902 y otras líneas de alto coste para la atención al cliente
FACUA Andalucía pide a Renfe que detenga el plan de reestructuración de Cercanías en Cádiz y Sevilla
FACUA pide al Gobierno vasco medidas urgentes contra el colapso en las Urgencias de Basurto y Galdakao
La Junta tampoco responde al Defensor por las carencias en el SAS que FACUA Sevilla denunció en 2015
Movistar anula un cargo de 6.300 euros en 'roaming' a una socia de FACUA: no limitó su consumo de datos
El recibo de la luz de enero, el más caro de la historia según FACUA: casi el doble que hace 10 años
FACUA Granada alerta sobre abogados que simulan ser ayuntamientos al convocar charlas de cláusulas suelo
FACUA advierte de la retirada del mercado de la silla de playa Mysingsö de Ikea
FACUA Córdoba pide al ayuntamiento inspecciones en el Mercado Medieval en materia de higiene y consumo
Nueva demanda por difamación contra Eduardo Inda: la "plataforma de afectados por FACUA" es una invención
Segunda condena por estafa al director de publicaciones de Ausbanc, Luis Suárez Jordana: 2 años de cárcel
FACUA reclama a Renfe que facilite duplicados de los abonos nominativos en caso de pérdida o deterioro
El Gobierno regala una tregua de 4 meses a la banca y obliga a frenar nuevas demandas por cláusula suelo
FACUA Sevilla reclama al parking de Virgen de Luján que corrija la publicidad engañosa de sus tarifas
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