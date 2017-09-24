FACUA informa

Boletín semanal número 465
24/09/2017

FACUA pide al Gobierno cántabro que investigue la intoxicación por gas en un hotel del municipio de Isla

FACUA pide al Principado de Asturias que garantice la calidad de las aguas del río Arlós

FACUA critica que la promotora de Lady Gaga siga sin atender a los afectados por las cancelaciones

El CETA entra en vigor provisionalmente pese a las críticas de multitud de organizaciones ciudadanas

FACUA reclama a la Universidad de Granada que dé solución a las largas esperas para resolver incidencias

FACUA Madrid valora la decisión de la capital de reforzar el servicio de limpieza en las vías urbanas

Ryanair intenta despistar en las redes: tergiversa qué dice la ley y omite el derecho a compensación

FACUA reclama al Principado que actúe contra los malos olores de la depuradora de San Juan de Nieva

Andalucía sigue regalando micromultas a la banca por el macrofraude de la cláusula suelo: ahora, Cajasur

Marea Blanca en Sevilla convoca una asamblea para preparar una gran movilización en octubre

Ryanair oculta a los usuarios que tienen derecho a compensaciones por las cancelaciones masivas

La bombona de butano baja en septiembre pero sigue siendo un 20,6% más cara que hace un año

Los fans de Lady Gaga tienen derecho a la devolución de las entradas y a reclamar los gastos ocasionados

FACUA pide a AESA que sancione a Ryanair por anunciar cancelaciones masivas hasta octubre

11 años después, la cúpula de Fórum Filatélico se sienta en el banquillo

FACUA Sevilla critica que el plan de movilidad que prometió Espadas se retrase de nuevo, ahora hasta 2019

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