FACUA informa
Boletín semanal número 465
24/09/2017
FACUA pide al Gobierno cántabro que investigue la intoxicación por gas en un hotel del municipio de Isla
FACUA pide al Principado de Asturias que garantice la calidad de las aguas del río Arlós
FACUA critica que la promotora de Lady Gaga siga sin atender a los afectados por las cancelaciones
El CETA entra en vigor provisionalmente pese a las críticas de multitud de organizaciones ciudadanas
FACUA reclama a la Universidad de Granada que dé solución a las largas esperas para resolver incidencias
FACUA Madrid valora la decisión de la capital de reforzar el servicio de limpieza en las vías urbanas
Ryanair intenta despistar en las redes: tergiversa qué dice la ley y omite el derecho a compensación
FACUA reclama al Principado que actúe contra los malos olores de la depuradora de San Juan de Nieva
Andalucía sigue regalando micromultas a la banca por el macrofraude de la cláusula suelo: ahora, Cajasur
Marea Blanca en Sevilla convoca una asamblea para preparar una gran movilización en octubre
Ryanair oculta a los usuarios que tienen derecho a compensaciones por las cancelaciones masivas
La bombona de butano baja en septiembre pero sigue siendo un 20,6% más cara que hace un año
Los fans de Lady Gaga tienen derecho a la devolución de las entradas y a reclamar los gastos ocasionados
FACUA pide a AESA que sancione a Ryanair por anunciar cancelaciones masivas hasta octubre
11 años después, la cúpula de Fórum Filatélico se sienta en el banquillo
FACUA Sevilla critica que el plan de movilidad que prometió Espadas se retrase de nuevo, ahora hasta 2019
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