FACUA informa

Boletín semanal número 478
24/12/2017

Superadas las 20.000 descargas de Timocracia, el libro de Rubén Sánchez editado por FACUA y su Fundación

FACUA Granada exige a Endesa mejoras inmediatas en su red ante los cortes en capital y Montes Orientales

Movistar subirá 5 euros a los paquetes más completos de Movistar Fusión a partir de febrero

Aprobada la creación de FACUA Extremadura, que abrirá su sede en 2018

Si ganas la Lotería de Navidad, FACUA te aconseja cómo actuar ante cualquier oferta de compra de billetes

FACUA Madrid valora positivamente las medidas adoptadas por el Ayuntamiento de Carmena para desbloquear sus cuentas

La Fiscalía pide casi 119 años de cárcel para el jefe de Ausbanc, Luis Pineda

FACUA Sevilla critica que Espadas se escude en gobiernos anteriores ante los incidentes en Tussam

FACUA exige al Ayuntamiento de Gijón la reanudación de las obras del Parque de la Serena

El Constitucional anula la ley valenciana que permitía el acceso universal a la Sanidad

"Suena a juego de palabras gamberro pero llamar Timocracia a esta época es de lo más certero". @GerardoTC

FACUA exige a Salud de Murcia mayor celeridad en los tratamientos de oncología del Hospital Santa Lucía

Tras la denuncia de FACUA, AliExpress amplía la devolución de 7 a 15 días y la garantía para móviles

FACUA insta a Renfe a solucionar urgentemente las deficiencias de su servicio FEVE en Asturias

Alberto San Juan: "Timocracia es una excelente guía para entender el infierno comercial que nos abrasa"

Alemania pilla a Volkswagen en otro fraude y la obliga a una revisión mundial de 57.600 Touareg

FACUA y su Fundación editan Timocracia, de Rubén Sánchez: un viaje alrededor del oscuro mundo del fraude

FACUA Sevilla imparte varias charlas sobre consumo crítico y servicios bancarios en la capital

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