FACUA informa
Boletín semanal número 478
24/12/2017
Superadas las 20.000 descargas de Timocracia, el libro de Rubén Sánchez editado por FACUA y su Fundación
FACUA Granada exige a Endesa mejoras inmediatas en su red ante los cortes en capital y Montes Orientales
Movistar subirá 5 euros a los paquetes más completos de Movistar Fusión a partir de febrero
Aprobada la creación de FACUA Extremadura, que abrirá su sede en 2018
Si ganas la Lotería de Navidad, FACUA te aconseja cómo actuar ante cualquier oferta de compra de billetes
FACUA Madrid valora positivamente las medidas adoptadas por el Ayuntamiento de Carmena para desbloquear sus cuentas
La Fiscalía pide casi 119 años de cárcel para el jefe de Ausbanc, Luis Pineda
FACUA Sevilla critica que Espadas se escude en gobiernos anteriores ante los incidentes en Tussam
FACUA exige al Ayuntamiento de Gijón la reanudación de las obras del Parque de la Serena
El Constitucional anula la ley valenciana que permitía el acceso universal a la Sanidad
"Suena a juego de palabras gamberro pero llamar Timocracia a esta época es de lo más certero". @GerardoTC
FACUA exige a Salud de Murcia mayor celeridad en los tratamientos de oncología del Hospital Santa Lucía
Tras la denuncia de FACUA, AliExpress amplía la devolución de 7 a 15 días y la garantía para móviles
FACUA insta a Renfe a solucionar urgentemente las deficiencias de su servicio FEVE en Asturias
Alberto San Juan: "Timocracia es una excelente guía para entender el infierno comercial que nos abrasa"
Alemania pilla a Volkswagen en otro fraude y la obliga a una revisión mundial de 57.600 Touareg
FACUA y su Fundación editan Timocracia, de Rubén Sánchez: un viaje alrededor del oscuro mundo del fraude
FACUA Sevilla imparte varias charlas sobre consumo crítico y servicios bancarios en la capital
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