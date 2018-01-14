FACUA informa
Boletín semanal número 481
14/01/2018
FACUA reclama al Gobierno transparencia en la investigación por fraude en el etiquetado de jamón ibérico
FACUA Sevilla denuncia el recargo impuesto por el Consorcio de Aguas del Huesna
FACUA alerta de la retirada de los fármacos Gentamicina Braun y Genta Gobens por alto nivel de histamina
La Fiscalía de Madrid investigará las responsabilidades civiles por las retenciones en el caos de la AP-6
FACUA llevará a los tribunales a Iberpistas para reclamar indemnizaciones por el caos en la AP-6
FACUA denuncia a Ambulancias Tenorio por tener una línea 902 para la atención al usuario
FACUA denuncia a Apple ante la Comisión Europea por la obsolescencia programada en sus iPhone
FACUA insta al Gobierno a paralizar el proyecto Marismas Occidental de Gas Natural en Doñana
FACUA pedirá a la Fiscalía que investigue si Apple cometió delitos al ralentizar los iPhone
FACUA pide a Fomento que multe a Iberpistas y la inste a indemnizar a los afectados por el caos de la AP6
FACUA Córdoba critica que el Ayuntamiento premie a la concesionaria del Mercado Medieval con otra edición
Rubén Sánchez sobre el colapso en la AP-6:"Es alucinante que una vez más nadie tenga la culpa de nada"
FACUA Jaén pide explicaciones por la rotura de una tubería en el techo del Hospital Neurotraumatológico
FACUA crea una plataforma de afectados por el caos en la AP-6
FACUA Castilla y León abre nueva sede en Valladolid
FACUA Madrid denuncia el caos en la renovación de tarjetas del Consorcio de Transportes de la Comunidad
FACUA insta a la concesionaria de la autopista, Fomento e Interior a que asuman sus responsabilidades
#TimoRebajas Casi 9 de cada 10 consumidores detectaron falsos descuentos en las últimas rebajas
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