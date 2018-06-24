FACUA informa
Boletín semanal número 504
24/06/2018
FACUA Málaga imparte en el Ateneo de la capital una conferencia sobre consumo responsable
FACUA Sevilla se reúne con los afectados por el cierre de iDental para informarles de sus derechos
FACUA Córdoba convoca una asamblea informativa para los afectados por el cierre de iDental
Más de 2.000 pacientes de iDental se han unido ya a la plataforma de afectados creada por FACUA
FACUA Jaén entrega los premios de su 6º Concurso Provincial de Fotografía
FACUA pide a Renfe y Fomento que aumenten el número de plazas de movilidad reducida en los trenes
El colectivo Por el Clima de Sevilla sale a la calle para reclamar mejores políticas contra el cambio climático
FACUA Sevilla celebra una asamblea informativa para los afectados por el cierre de las clínicas iDental
FACUA pide a Sánchez que tome nota del varapalo de la Eurocámara por la pasividad ante el fraude bancario
FACUA Sevilla se adhiere al manifiesto 'No a los TCI' en defensa de una economía social y solidaria
FACUA solicita su personación en la causa penal abierta en Sevilla contra iDental
FACUA avisa de la retirada de un lote del medicamento Okaldol con cafeína comprimidos masticables
Siguen ofertando el "abono especial señoritas" por el que fue expedientada una piscina de Linares
FACUA ve irresponsable que las autopistas quebradas vuelvan a manos privadas tras socializar sus pérdidas
FACUA pide al Consistorio de Aller (Asturias) que ponga en marcha las obras del polideportivo de Felechosa
Más de 1.500 pacientes de iDental se han sumado ya a la plataforma de afectados creada por FACUA
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