FACUA informa
Boletín semanal número 536
03/02/2019
Dia retira 24.576 latas de sardinas en aceite de oliva ante un posible defecto de esterilización
FACUA Córdoba alerta de falsos operarios de Endesa que realizan hurtos en las viviendas
FACUA insta a Fomento a que sustituya el sistema de seguridad ASFA analógico por el digital en los FEVE
FACUA insta a Sanidad de Aragón a que agilice la Atención Primaria para evitar más retrasos en las citas
Movistar anula un cargo irregular de 6.830 euros por roaming en Cuba a una socia de FACUA Málaga
FACUA pide explicaciones a Renfe sobre las soluciones para la avería de catenarias en Cantabria
El recibo de la luz del usuario medio en enero, 5 euros más caro que hace un año: sube un 6,7%
Consumo de la Junta de Andalucía publica en su web una lista de sanciones a empresas plagada de errores
FACUA Sevilla, contraria a la propuesta del Ayuntamiento de tener que pedir VTC con hasta 1 hora de antelación
FACUA critica que Ribera se pliegue a las eléctricas y alargue la vida útil de las centrales nucleares
FACUA logra que Liberty pague a dos hermanos 36.000 euros que les negaba tras la muerte de su padre
FACUA solicita al Ayuntamiento de Zaragoza que solucione los problemas de limpieza de sus calles
FACUA denuncia a Apple ante Protección de Datos por el agujero de seguridad en FaceTime
Iberdrola, obligada a anular una refacturación de 2.600 euros a un socio de FACUA tras acusarle de manipular el contador
FACUA insta a Fomento a solucionar las deficiencias de los trenes de Renfe a su paso por Asturias
FACUA Madrid ve la distancia mínima de 300 metros al pedir VTC como solución menos mala para el usuario
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