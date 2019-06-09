FACUA informa
Boletín semanal número 554
09/06/2019
Iberdrola, Naturgy y Endesa cobraron a un usuario por el mismo servicio durante cuatro años
FACUA denuncia a Dell por no entregar portátiles que vendió desde su web por 35 y 39 euros #AfectadosDell
FACUA insta a Fomento a finalizar las obras de soterramiento del FEVE en Asturias
FACUA insta a la Junta de Extremadura a garantizar los servicios mínimos durante la huelga de autobuses
FACUA denuncia al Festival de Les Arts de Valencia por no permitir el acceso con comida y bebida
FACUA crea una plataforma de #AfectadosDell: se niega a entregar portátiles que vendió por 35 y 39 euros
FACUA denuncia al festival Palencia Sonora por impedir el acceso con comida y bebida a sus instalaciones
FACUA Comunidad Valenciana insta a la Generalitat a garantizar la atención sanitaria en la Marina Alta
FACUA critica que Vodafone cierre el servicio de correo de Ono
Multan a un cine de Badajoz denunciado por FACUA por no permitir la entrada con comida y bebida
FACUA considera ridículo que el bono social térmico destinado al invierno se esté entregando en verano
José Manuel Núñez, elegido presidente de FACUA Extremadura
FACUA alerta del riesgo de desprendimiento de piezas pequeñas del agarrador de madera Playtive de Lidl
Un concesionario, condenado por vender un coche minado de averías y ocultar que perteneció a la Policía
Cataluña se niega a multar a Volkswagen por el fraude de las emisiones y justifica sus irregularidades
FACUA reclama la retirada del mercado de un set de pulido dental a la venta en Lidl
FACUA
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