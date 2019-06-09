FACUA informa

Boletín semanal número 554
09/06/2019

Iberdrola, Naturgy y Endesa cobraron a un usuario por el mismo servicio durante cuatro años

FACUA denuncia a Dell por no entregar portátiles que vendió desde su web por 35 y 39 euros #AfectadosDell

FACUA insta a Fomento a finalizar las obras de soterramiento del FEVE en Asturias

FACUA insta a la Junta de Extremadura a garantizar los servicios mínimos durante la huelga de autobuses

FACUA denuncia al Festival de Les Arts de Valencia por no permitir el acceso con comida y bebida

FACUA crea una plataforma de #AfectadosDell: se niega a entregar portátiles que vendió por 35 y 39 euros

FACUA denuncia al festival Palencia Sonora por impedir el acceso con comida y bebida a sus instalaciones

FACUA Comunidad Valenciana insta a la Generalitat a garantizar la atención sanitaria en la Marina Alta

FACUA critica que Vodafone cierre el servicio de correo de Ono

Multan a un cine de Badajoz denunciado por FACUA por no permitir la entrada con comida y bebida

FACUA considera ridículo que el bono social térmico destinado al invierno se esté entregando en verano

José Manuel Núñez, elegido presidente de FACUA Extremadura

FACUA alerta del riesgo de desprendimiento de piezas pequeñas del agarrador de madera Playtive de Lidl

Un concesionario, condenado por vender un coche minado de averías y ocultar que perteneció a la Policía

Cataluña se niega a multar a Volkswagen por el fraude de las emisiones y justifica sus irregularidades

FACUA reclama la retirada del mercado de un set de pulido dental a la venta en Lidl

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