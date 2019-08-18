FACUA informa
Boletín semanal número 564
18/08/2019
Una embarazada pierde a su bebé por listeriosis y la Junta exime de responsabilidad a la empresa cárnica
FACUA constituye una plataforma de afectados tras la alerta por 'Listeria' en la carne mechada La Mechá
FACUA Madrid consigue que devuelvan 997 euros a un usuario tras una lectura errónea de su contador
FACUA alerta de una fisura en el armazón del asiento delantero izquierdo de los Skoda Kodiaq y Karoq
Decenas de casos de listeriosis en Andalucía tras el consumo de carne mechada marca La Mechá
FACUA alerta de un error de montaje en el cierre de rosca del mosquetón Rocky marca Simond de Decathlon
Detectan gluten no declarado en la mezcla de especias aromáticas en polvo marca TRS Garam Masala
Bankia se negaba a devolver 1.500 euros de pagos fraudulentos porque la víctima tardó 3 meses en reclamar
FACUA Andalucía critica que Salud plantee que los cargos intermedios del SAS puedan ejercer en la privada
FACUA pide a Sanidad de Canarias que solucione las deficiencias de sus servicios sanitarios
FACUA se muestra contraria al cobro de peajes en autovías gratuitas que plantea el Ministerio de Fomento
FACUA denuncia a más de 40 festivales de música en toda España por impedir el acceso con comida y bebida
Tras la denuncia de FACUA Castilla y León, multa de 600 euros al Ayuntamiento de Brahojos por un vertido
Vodafone devuelve a un usuario 900 euros tras cobrarle durante 13 meses cuotas superiores a la contratada
FACUA denuncia a Trivago: los resultados de sus búsquedas posicionan mejor a los hoteles que más le pagan
FACUA pide a Sanidad de Asturias que informe de la calidad de las aguas de baño en las playas de Luarca
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