#188 / Julio 2018Ver números anteriores
Fraudes masivos: la historia se repite, una y otra vez
En este número
Un nuevo marco de protección para los consumidores europeos|Sociedad y crisis económica|Crónica consumerista|Anisakis: un invitado indeseable|Abusos colaterales a consumidores y usuarios|Nuestro ideario consumerista en defensa de un consumo sustentable|De superhéroes e intimidad|Carolina del Olmo: «Hay que volcar en el Estado la obligación de que nos permita cuidar en condiciones»|Desmontando los mitos contra la lactancia materna|FACUA, en acción|Cinco razones que hacen imprescindibles a los árboles en la ciudad|Máximo Pradera: «Si la prensa es el cuarto poder, FACUA ya es el quinto»|Cómo calentarse de manera sostenible|Fraudes masivos: la historia se repite, una y otra vez
Compras y publicidad
Un nuevo marco de protección para los consumidores europeos
La Unión Europea debería ser más ambiciosa en la defensa de sus derechos. FACUA considera que el amparo de estos pasa por un cambio profundo de su reconocimiento como sujetos activos de derechos, no sólo de gasto.
Por Olga Ruiz
Banca y seguros
Sociedad y crisis económica
Al igual que en otros países europeos, la crisis del 2008 ha condicionado una serie de valores democráticos, sociales y económicos que en el caso de España se pusieron en marcha a partir de 1978.
Por Francisco Acosta Orge
Institucional
Crónica consumerista
Una reseña de las principales acciones de nuestras asociaciones y delegaciones territoriales durante el mes de julio.
Compras y publicidad
Anisakis: un invitado indeseable
Conoce las recomendaciones y consejos necesarios para destruir el parásito y así evitar su contagio.
Por Nacho Tudela
Motor y viajes
Abusos colaterales a consumidores y usuarios
La relación mercantil en la que intervienen consumidores y usuarios está caracterizada por la asimetría, que se acentúa cuando la proveedora del servicio es un organismo público o una administración.
Por Carlos Puente Martín
Institucional
Nuestro ideario consumerista en defensa de un consumo sustentable
La producción y el gasto de recursos han alcanzado proporciones tales que ya no pueden ser procesadas por el sistema ecológico y la capacidad humana de asimilación.
Por Paco Sánchez Legrán
Banca y seguros
De superhéroes e intimidad
Las brechas de seguridad en nuestros datos se dan día tras día, no únicamente por el Gobierno, sino por empresas que prefieren salvaguardar sus intereses económicos a garantizar las libertades de los usuarios.
Por Jesús Acevedo
Banca y seguros
Carolina del Olmo: «Hay que volcar en el Estado la obligación de que nos permita cuidar en condiciones»
Ahora se discute sobre la idoneidad de ampliar los permisos de paternidad, esta filósofa plantea otras claves para una conciliación real que ponga los cuidados, y no el mercado, en el centro de la vida.
Por Ángeles Castellano
Salud y alimentación
Desmontando los mitos contra la lactancia materna
El mercado de las leches artificiales ha construido un mantra de problemas insalvables que hacen que muchas madres convencidas de dar el pecho acaben recurriendo al biberón.
Por Sandra D. Siachoque
Institucional
FACUA, en acción
Crónica de las actuaciones más importantes desarrolladas por la asociación durante el mes de julio.
Salud y alimentación
Cinco razones que hacen imprescindibles a los árboles en la ciudad
Cuando en muchos lugares se ha desatado la guerra contra el árbol, con talas masivas indiscriminadas y podas a destiempo, recordamos su papel esencial en la ciudad y cómo incide en la vida cotidiana.
Por Ricardo Gamaza
Ocio y cultura
Máximo Pradera: «Si la prensa es el cuarto poder, FACUA ya es el quinto»
Si lo ven por la calle, seguramente recuerden el mítico programa de las sobremesas Lo + Plus. Su acidez le otorga un sello propio e inconfundible. Todo un amante de la música clásica que acaba de cumplir los 60.
Por Juanmi Garrido
Salud y alimentación
Cómo calentarse de manera sostenible
Calentar nuestra vivienda puede llegar a suponer casi la mitad de nuestra factura de la luz. Pero ese gasto depende de qué tipo de energía usemos. Las más baratas son también las más ecológicas.
Por Ricardo Gamaza
Institucional
Fraudes masivos: la historia se repite, una y otra vez
Controles escasos, abusos que cuando se detectan son ocultados y sanciones de fogueo. Una espiral con la que ningún responsable político, ni a nivel estatal ni autonómico, ha sabido o querido acabar.
Por Rubén Sánchez
Nuestro equipo
Director
Rubén Sánchez García
Secretaría
María José Jiménez González
Equipo de redacción
Lydia López Fernández Nacho Tudela Camacho David Ávila Gómez
Consejo editorial
Paco Sánchez Legrán Olga Ruiz Legido Rubén Sánchez García