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#193 / Junio 2019
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‘Fake news’: la verdad, amenazada

En este número

Definir lo que es verdad en la red: de reyes de la noticia a víctimas de hechos noticiables|Las 10 ‘fake news’ más hilarantes sobre FACUA|La leche materna y el PIB|Crónica Consumerista|FACUA, en acción|Cinco cosas de la sal yodada que no sabías|El ecosistema de asfalto|Mi primer engaño del ‘marketing’|David Jiménez: «Es hora de que rompamos la ley del silencio y hablemos de las miserias del periodismo»|Nuestro ideal en defensa de un consumo sostenible|Consideraciones al nuevo Marco Estratégico para la Atención Primaria y Comunitaria|Rocío Márquez: «Entrar en el círculo vicioso de creer que somos lo que tenemos es muy peligroso»|El arte de ordenar|‘Fake news’: la verdad, amenazada
Telecos y privacidad

Definir lo que es verdad en la red: de reyes de la noticia a víctimas de hechos noticiables

Las 'fake news' responden a estrategias de grupos de presión, activistas o simplemente comunidades que poseen un interés evidente en manipular la información.

Por Jesús Acevedo
Institucional

Las 10 ‘fake news’ más hilarantes sobre FACUA

Orquestadas por Luis Pineda, Eduardo Inda y otros 'grandes' del periodismo.

Por Rubén Sánchez
Salud y alimentación

La leche materna y el PIB

La reducción de enfermedades y la mejora social de la manera natural en la que nos alimentamos los mamíferos tiene efectos directos en la economía.

Por Sandra D. Siachoque
Institucional

Crónica Consumerista

Una reseña de las principales acciones de nuestras asociaciones y delegaciones territoriales durante los meses de mayo y junio.

Institucional

FACUA, en acción

Crónica de las actuaciones más importantes llevadas a cabo por la asociación durante los meses de mayo y junio.

Salud y alimentación

Cinco cosas de la sal yodada que no sabías

Existe el mito de que este producto es malo para la salud y, aunque el yodo es un elemento esencial para la vida, este tipo de sal es una de las peores opciones que podemos escoger.

Por Ricardo Gamaza
Salud y alimentación

El ecosistema de asfalto

En las ciudades, tenemos que aprender a convivir con los otros animales del asfalto, no sólo por conciencia ambiental, sino porque nuestro hábitat depende también de su supervivencia.

Por Ricardo Gamaza
Salud y alimentación

Mi primer engaño del ‘marketing’

La publicidad crea necesidades que no existen, tanto que los consumidores llegan a comprar un aceite de oliva para niños que no se diferencia en nada del que ya hay en el mercado. Bueno, sí, es mucho más caro.

Por Lydia López
Compras y publicidad

David Jiménez: «Es hora de que rompamos la ley del silencio y hablemos de las miserias del periodismo»

El que fuera director de 'El Mundo' entre 2015 y 2016 publica 'El Director', un libro en el que narra su experiencia al frente y describe los males de los principales medios nacionales.

Por Ángeles Castellano
Institucional

Nuestro ideal en defensa de un consumo sostenible

FACUA asumió desde su creación la necesidad de propugnar hábitos de producción y consumo responsables con el compromiso de defender un medio ambiente saludable y la preservación de nuestro planeta.

Por Paco Sánchez Legrán
Salud y alimentación

Consideraciones al nuevo Marco Estratégico para la Atención Primaria y Comunitaria

Es un documento de buenas intenciones pero demasiado genérico en el planteamiento de las acciones, con escaso desarrollo y concreción en muchas de ellas y sin compromiso presupuestario evaluado en cifras.

Por Olga Ruiz
Ocio y cultura

Rocío Márquez: «Entrar en el círculo vicioso de creer que somos lo que tenemos es muy peligroso»

La cantaora onubense presenta 'Visto en El Jueves', un disco en el que rescata cantes antiguos y los adapta a la actualidad para denunciar la desigualdad o el consumismo, entre otras cuestiones.

Por Ángeles Castellano
Vivienda y suministros

El arte de ordenar

Mujeres de diferentes edades y situaciones familiares suspenden en responsabilidad mental.

Por Marian Díaz
Telecos y privacidad

‘Fake news’: la verdad, amenazada

Las complicaciones sobre la existencia de nuevos 'gatekeepers' y el debate sobre la libertad de expresión cuando atañe a la mentira, entre otras muchas cuestiones, están sobre la mesa y muy lejos de resolverse.

Por Miguel Ángel Uriondo

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Rubén Sánchez García
Secretaría
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Equipo de redacción
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Consejo editorial
Paco Sánchez Legrán Olga Ruiz Legido Rubén Sánchez García

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