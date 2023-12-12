#193 / Junio 2019Ver números anteriores
‘Fake news’: la verdad, amenazada
En este número
Definir lo que es verdad en la red: de reyes de la noticia a víctimas de hechos noticiables|Las 10 ‘fake news’ más hilarantes sobre FACUA|La leche materna y el PIB|Crónica Consumerista|FACUA, en acción|Cinco cosas de la sal yodada que no sabías|El ecosistema de asfalto|Mi primer engaño del ‘marketing’|David Jiménez: «Es hora de que rompamos la ley del silencio y hablemos de las miserias del periodismo»|Nuestro ideal en defensa de un consumo sostenible|Consideraciones al nuevo Marco Estratégico para la Atención Primaria y Comunitaria|Rocío Márquez: «Entrar en el círculo vicioso de creer que somos lo que tenemos es muy peligroso»|El arte de ordenar|‘Fake news’: la verdad, amenazada
Telecos y privacidad
Definir lo que es verdad en la red: de reyes de la noticia a víctimas de hechos noticiables
Las 'fake news' responden a estrategias de grupos de presión, activistas o simplemente comunidades que poseen un interés evidente en manipular la información.
Por Jesús Acevedo
Institucional
Las 10 ‘fake news’ más hilarantes sobre FACUA
Orquestadas por Luis Pineda, Eduardo Inda y otros 'grandes' del periodismo.
Por Rubén Sánchez
Salud y alimentación
La leche materna y el PIB
La reducción de enfermedades y la mejora social de la manera natural en la que nos alimentamos los mamíferos tiene efectos directos en la economía.
Por Sandra D. Siachoque
Institucional
Crónica Consumerista
Una reseña de las principales acciones de nuestras asociaciones y delegaciones territoriales durante los meses de mayo y junio.
Institucional
FACUA, en acción
Crónica de las actuaciones más importantes llevadas a cabo por la asociación durante los meses de mayo y junio.
Salud y alimentación
Cinco cosas de la sal yodada que no sabías
Existe el mito de que este producto es malo para la salud y, aunque el yodo es un elemento esencial para la vida, este tipo de sal es una de las peores opciones que podemos escoger.
Por Ricardo Gamaza
Salud y alimentación
El ecosistema de asfalto
En las ciudades, tenemos que aprender a convivir con los otros animales del asfalto, no sólo por conciencia ambiental, sino porque nuestro hábitat depende también de su supervivencia.
Por Ricardo Gamaza
Salud y alimentación
Mi primer engaño del ‘marketing’
La publicidad crea necesidades que no existen, tanto que los consumidores llegan a comprar un aceite de oliva para niños que no se diferencia en nada del que ya hay en el mercado. Bueno, sí, es mucho más caro.
Por Lydia López
Compras y publicidad
David Jiménez: «Es hora de que rompamos la ley del silencio y hablemos de las miserias del periodismo»
El que fuera director de 'El Mundo' entre 2015 y 2016 publica 'El Director', un libro en el que narra su experiencia al frente y describe los males de los principales medios nacionales.
Por Ángeles Castellano
Institucional
Nuestro ideal en defensa de un consumo sostenible
FACUA asumió desde su creación la necesidad de propugnar hábitos de producción y consumo responsables con el compromiso de defender un medio ambiente saludable y la preservación de nuestro planeta.
Por Paco Sánchez Legrán
Salud y alimentación
Consideraciones al nuevo Marco Estratégico para la Atención Primaria y Comunitaria
Es un documento de buenas intenciones pero demasiado genérico en el planteamiento de las acciones, con escaso desarrollo y concreción en muchas de ellas y sin compromiso presupuestario evaluado en cifras.
Por Olga Ruiz
Ocio y cultura
Rocío Márquez: «Entrar en el círculo vicioso de creer que somos lo que tenemos es muy peligroso»
La cantaora onubense presenta 'Visto en El Jueves', un disco en el que rescata cantes antiguos y los adapta a la actualidad para denunciar la desigualdad o el consumismo, entre otras cuestiones.
Por Ángeles Castellano
Vivienda y suministros
El arte de ordenar
Mujeres de diferentes edades y situaciones familiares suspenden en responsabilidad mental.
Por Marian Díaz
Telecos y privacidad
‘Fake news’: la verdad, amenazada
Las complicaciones sobre la existencia de nuevos 'gatekeepers' y el debate sobre la libertad de expresión cuando atañe a la mentira, entre otras muchas cuestiones, están sobre la mesa y muy lejos de resolverse.
Por Miguel Ángel Uriondo
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